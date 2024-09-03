Международный форум «День сокола» стартовал в рамках ВЭФ-2024

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 21 0

Патрушев: форум «День сокола» выведет диалог специалистов на новый уровень

Международный форум «День сокола» стартовал в рамках ВЭФ-2024

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

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Тема:
ВЭФ-2024

Программа мероприятия обратит внимание на популяризацию некоторых видов хищных птиц.

Проведение второго Международного форума «День сокола» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), позволит вывести диалог мировых специалистов на новый уровень. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Проведение в 2023 году первого форума «День сокола» стало важным шагом в части сохранения уникальных объектов животного мира.

«Мероприятие вызвало значительный интерес среди мирового экспертного сообщества, заинтересованного в обмене опытом по сохранению редких видов хищных птиц и поддержанию древнейших традиций соколиной охоты», — отметил Патрушев.

Кроме того, в ходе форума планируется затронуть вопросы, которые касаются восстановления популяции некоторых видов хищных птиц, например, дрофы-красотки.

 

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщил, как прошло открытие ВЭФ-2024.

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