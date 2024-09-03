До кончиков пальцев: на ВЭФ-2024 представили новейшие протезы рук

Нейросети все плотнее входят в повседневную жизнь человека. Как они могут помочь людям, потерявшим конечности?

Благодаря искусственному интеллекту у разработчиков появилась возможность создавать протезы рук с контролем каждого пальца. Однако это лишь одно из достижений российских специалистов, представленных на стенде Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). 5-tv.ru показали кадры с мероприятия.

«Сейчас мы разрабатываем систему, которая позволит контролировать каждый палец в отдельности. Там используется нейросеть для того, чтоб распознавать правильные сигналы», — объяснил сотрудник центра Илья Емеца.

Специалист показал, что даже с протезом можно полноценно играть на гитаре, ведь теперь нейросети могут помочь контролировать каждый палец. Емеца пояснил, что это даст человеку полноценно управлять своей «новой» рукой.

Среди других особенностей стенда «Воин» стоит выделить возможность там же обучиться управлению дроном. Сотрудник центра Илья Журальев пояснил, что их задачей выступает обучение детей в возрасте от 14 до 17 лет различным навыкам, начиная со сборки дронов и заканчивая огневой подготовкой.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября Во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях — транспорт, инфраструктура, энергетика, экология и другие. Девиз форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru показал, как прошло открытие ВЭФ-2024 во Владивостоке.