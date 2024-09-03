Шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 17 0

Транспортная прокуратура организовала проверку.

Шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В Забайкальском крае с рельсов сошли шесть вагонов грузового поезда с углем на станции Шахтерская. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Случилось все примерно в 09:00 по московскому времени на ж/д путях не общего пользования. В результате происшествия никто не пострадал, на движение поездов инцидент никак не повлиял. Сейчас специалисты проводят восстановительные работы.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура уже организовала проверку соблюдения требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Вместе с тем Восточное межрегиональное СУ Следственного комитат РФ проводит доследственную проверку по факту схода вагонов с углем. Пресс-служба ведомства об этом сообщила в Telegram-канале. Правоохранители намерены установить обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области. Инцидент прошел на станции Меновой Двор Южно-Уральской железной дороги.

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