Шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае
Транспортная прокуратура организовала проверку.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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В Забайкальском крае с рельсов сошли шесть вагонов грузового поезда с углем на станции Шахтерская. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Случилось все примерно в 09:00 по московскому времени на ж/д путях не общего пользования. В результате происшествия никто не пострадал, на движение поездов инцидент никак не повлиял. Сейчас специалисты проводят восстановительные работы.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура уже организовала проверку соблюдения требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Вместе с тем Восточное межрегиональное СУ Следственного комитат РФ проводит доследственную проверку по факту схода вагонов с углем. Пресс-служба ведомства об этом сообщила в Telegram-канале. Правоохранители намерены установить обстоятельства случившегося.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области. Инцидент прошел на станции Меновой Двор Южно-Уральской железной дороги.
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