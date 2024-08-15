Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Срочная новость 31 0

Кто виноват в случившемся?

Фото, видео: Telegram / Центральное МСУТ СКР / CMSUTSKR; 5-tv.ru

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В Оренбургской области с рельсов сошел грузовой поезд. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России в своем Telegram-канале.

Инцидент прошел на станции Меновой Двор Южно-Уральской железной дороги. По факту произошедшего организована доследственная проверка.

Отмечается, что лиц, из-за которых произошла авария, привлекут к ответственности по части 1 статьи 263 УК РФ.

По предварительной информации, с рельсов сошло пять вагонов грузового поезда. Причиной произошедшего могло стать ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава.

Пострадавших на месте происшествия нет. На участке проводятся восстановительные работы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Самарской области с рельсов сошли пять вагонов, в которых перевозили азотное удобрения, три из них опрокинулись.

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