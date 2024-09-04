Где лучше отдохнуть осенью: ТОП-5 лучших стран

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 30 0

В это время еще можно успеть искупаться в теплом море и насладиться теплой погодой.

Где лучше отдохнуть осенью: ТОП-5 лучших стран

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Осень — прекрасное время для путешествий, потому что климат в это время в отдельных туристических странах особенно приятный. Где можно застать еще лето — рассказало издание URA.RU.

Грузия

Фото: www.globallookpress.com / Cao Yang

В Грузии температура воздуха достигает осенью до плюс 28 градусов, а вода нагревается до 25. Самыми любимыми направлениями туристов являются города Тбилиси и Батуми. Старые улицы усеяны музеями и архитектурными памятниками. Чистый воздух и красивая природа сразу привлекают внимание гостей.

Армения

www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

В Армении температура воздуха осенью достигает до плюс 30 градусов. В стране можно насладиться интересными экскурсиями, например, прогулкой по коньячному заводу. Армения — идеальное решение для тех, кто хочет сменить обстановку и окунуться в другой мир.

Азербайджан

www.globallookpress.com / HOCH ZWEI

Столица страны — Баку — отличное место для отдыха осенью. Здесь очень тепло даже в ноябре. Особого внимания заслуживает историческая часть города с узкими улочками и резкими перепадами высот.

ОАЭ

www.globallookpress.com / peter schickert

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) приятнее побывать именно в осенние месяцы, так как летом там слишком жарко. Температура воды в это время достигает до плюс 27 градусов.

Любители активного отдыха могут отправиться на сафари в пустыне и провести вечер в лагере бедуинов. Для двоих человек путешествие составит примерно 120 тысяч рублей туда и обратно.

Египет

www.globallookpress.com / Wang Dongzhen

В эту страну любят ездить как летом, так и осенью. Особенно привлекает туристов пляжи и легендарные пирамиды. Именно в осеннюю пору в Египте начинается сезон фруктов.

В Дахабе стоит посетить Цветной каньон с разноцветными слоями песчаных скал, а также Голубую дыру — подводную пещеру с живописными коралловыми рифами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в какие города России лучше всего съездить осенью.

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