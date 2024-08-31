Уникальная природа и архитектура: лучшие города в России для путешествий осенью

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 84 0

Суздаль вошла в число лучших городов России для путешествий осенью

Уникальная природа и архитектура: лучшие города в России для путешествий осенью

Фото: © РИА Новости / Юлий Ахромеев

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Пора отложить заграничный паспорт и отправиться узнавать родную страну с неизвестных ракурсов.

В России есть много мест, куда можно отправиться отдыхать осенью. О наиболее привлекательных и интересных в беседе с «Известиями» рассказал эксперт в сфере делового туризма Дмитрий Лапатин.

Так, Лапатин посоветовал поехать на Камчатку. На полуострове туристы смогут увидеть уникальную природу, отведать вкуснейшие блюда. Там встречаются все стихии: активные вулканы над бухтами Тихого океана, мощные гейзеры и пляжи для серферов. 

Если же Камчатка не столь привлекает, стоит обратить внимание на Суздаль и Плес. Эти города выглядят, как игрушечные. Кроме того, каждый сможет найти там занятие по душе. К примеру, отправиться на художественные выставки, экскурсии по городу, в паломнические туры или посетить кулинарные мастер-классы.

Еще одним увлекательным российским направлением осенью может стать Калининград. Город отличается от других европейской архитектурой и историей. Да и за последние годы там появилось сразу четыре курорта: в Светлогорске, Зеленоградске, Янтарном и Куршской косе.

Стоит также подумать и над поездкой в Тобольск — город-памятник, где сохранилось в первозданном виде деревянное и каменное зодчество Сибири, отметил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чаще всего россияне теряют во время путешествий.

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