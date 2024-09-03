Наука объединяет: как прошел первый день ВЭФ-2024

Большое внимание сейчас приковано к столице Приморья. Там стартовал Восточный экономический форум. Главный девиз в этом году — «Объединим усилия, создавая возможности».

Во Владивосток приехали тысячи участников. Ожидается, что в ближайшие дни они подпишут контракты на триллионы рублей.

Этот день начался с открытия выставки «Улица Дальнего Востока». На набережной бухты Аякс 11 Дальневосточного федерального округа представили свои лучшие проекты. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Зонт во Владивостоке нужен для защиты от солнца. На небе — ни облачка. Инвестиционный климат тоже согревает. Шесть тысяч гостей из 76 стран это подтверждают.

«Я считаю, что отношения между Китаем и Россией достигли, пожалуй, пика. Мы стали стратегическими партнерами. Мы полагаемся друг на друга даже ближе, чем когда-либо прежде», — говорит китайский бизнесмен Ли Цзипен.

«Филиппины остаются дружественной страной для России. У нас очень теплые отношения, и эти отношения продолжают развиваться», — отмечает вице-консул посольства Республики Филиппины Нонито Кабрера.

«Сейчас мы ищем новые возможности для укрепления отношений в сфере экономики, туризма и коммерческих вопросов между двумя государствами», — рассказывает советник по вопросам торговли, инвестиций и Туризма посольства Доминиканской республики в РФ Хосе Мануэль Варгас Д’Олео.

Участники из Азии, Южной Америки, Африки: на форуме — мировое большинство! Много рассуждают об отношениях с партнерами.

В этом году Россия председательствует в БРИКС — объединении стран, на долю которых после расширения приходится 37% мирового ВВП. О создании единой валюты внутри объединения говорят уже давно, но почему ее до сих пор нет?

«По одной причине — для меня она очень важна — нет давления снизу, со стороны наших торговых партнеров. Вот если бы торговые партнеры российских экспортеров, поставщиков товаров и услуг за рубеж поддавливали, то процесс формирования позиций по учреждению единой валюты — он бы шел быстро», — отмечает заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

В очереди на вступление в БРИКС — почти три десятка стран. Накануне стало известно, что среди них и Турция. Четверть века официальная Анкара ждет, и по всей видимости, не дождется вступления в ЕС.

«После расширения БРИКС потенциал очень огромен, потому что БРИКС — это единое целое. Все работают вместе, сотрудничают и развиваются вместе», — указывает заместитель генерального секретаря Китайского совета научно-исследовательских центров БРИКС Чжао Цзин.

И все эти страны заинтересованы в сотрудничестве с нашей странной. Главное, хорошо себе представлять, как реализовать растущий потенциал.

«Теперь приходится изучать новые страны и создавать там инфраструктуру поддержки как торговые представительства, где-то придется создавать определенные хабы на пути следования товара. Советский Союз экспортировал в свое время свою промышленную продукцию, по-моему, в 160 стран мира. Нам предстоит вспомнить», — говорит президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

На стенде Минппромторга — товары, которые производятся в нашей стране после ухода иностранных компаний и могут стать, в том числе экспортными — от лекарств и одежды из инновационных тканей до лифтов и микросхем.

Платформа первого российского серийного электромобиля. Машины сойдут с конвейера уже в следующем году. Одной полной зарядки будет хватать на 500 километров пути. Но, главное, что создается электрокар с учетом российских реальности, где температура может колебаться от -50 до +40 градусов.

Все 11 субъектов федерального округа на выставке «Улица Дальнего Востока» демонстрируют свои достижения и инвестпроекты. На Камчатке построят новый студенческий кампус. В Приморье стали выпускать беспилотники. В Амурской области в следующем году откроют канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ.

«Канатная дорога у нас должна быть завершена до конца следующего года. Ее техническая готовность на сегодняшний день — 70%. Активно идет стройка. Мы смогли вывести оборудование, которое попала под санкции. Это задержало почти на год проект. Но, в принципе, это все уже решено. Поэтому я уверен в том, что этот проект будет реализован в установленные сроки», — говорит губернатор Амурской области Василий Орлов.

Первый день форума был посвящен развитию научной отрасли. Одна из главных задач — не допустить «утечки мозгов».

«С 2000-го по 2024 год доля молодежи в сфере исследования и разработок выросла с 25% до 44%. Сегодня практически каждый второй человек, работающий в науке, это человек в возрасте до 39 лет. Это очень хороший тренд, и у нас одна из самых молодых наук в мире», — заявляет председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков.

Девятый форум во Владивостоке — это больше 100 событий только в рамках деловой программы. А еще культурные и спортивные мероприятия. Главная тема ВЭФ в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». А их в России для бизнеса больше, чем достаточно.