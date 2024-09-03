Облил бензином и поджег: участницу Олимпиады в Париже пытался убить сожитель

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

NBC: Бегунью из Уганды Ребекку Чептегей пытался заживо сжечь бойфренд

Облил бензином и поджег: участницу Олимпиады в Париже пытался убить сожитель

Фото: www.globallookpress.com

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Спортсменку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Бегунья из Уганды Ребекка Чептегей, занявшая 44-е место в женском марафоне на прошедшей Олимпиаде в Париже, подверглась зверскому нападению со стороны своего бойфренда. Об этом сообщает NBC.

Уточняется, что инцидент произошел в округе Транс-Нзоя, в доме, принадлежащем Чептегей. В местной полиции сообщили, что сожитель спортсменки Диксон Ндиема после разногласий вылил на женщину канистру бензина и поджег. В результате бегунью госпитализировали с 75% ожогов тела.

Правоохранители выяснили, что предметом ссоры молодой пары стал земельный участок, расположенный рядом с несколькими спортивными центрами, который ранее приобрела Чептегей.

Также сообщается, что Ндиема в результате нападения на подругу тоже пострадал и был доставлен в больницу. Какое наказание его ожидает, не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковной Истре водитель такси угрожал женщине и изнасиловал ее во время поездки.

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