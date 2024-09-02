В Подмосковье таксист изнасиловал пассажирку во время поездки

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 38 0

Потерпевшая написала заявление в полицию после случившегося.

В Подмосковье таксист изнасиловал пассажирку во время поездки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В подмосковной Истре водитель такси угрожал женщине и изнасиловал ее во время поездки. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Случилось все примерно в семь часов утра в субботу, 31 августа. Таксист подъехал к парковке возле дома в деревне Захарова. Там он начал приставать к 44-летней пассажирке. Водитель угрожал ей убийством. Он заставил женщину раздеться, а затем изнасиловал в салоне такси.

После этого пострадавшая написала заявление в полицию. Таксиста задержали, он свою вину отрицает. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Лобни затащил 15-летнюю школьницу в лес и изнасиловал. Девочка переписывалась с мужчиной в интернете, но прежде не виделась с ним вживую.

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