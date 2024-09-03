Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина подала в отставку

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Стефанишина известна рядом резонансных высказываний в отношении русского языка и русскоязычных украинцев. Так, в ноябре прошлого года она заявила, что вопрос использования русского языка на Украине был, есть и будет красной линией, и это «ясно зафиксировано во всех консультациях с партнерами».

При этом Стефанишина подчеркнула, что языки стран-участниц Евросоюза — единственные, которых касаются права нацсообществ на Украине.

Ей же принадлежат слова о том, что на Украине якобы не существует русского национального меньшинства, потому что «нет ни одного юридически оформленного сообщества», которое бы идентифицировало себя таким образом. По мнению Стефанишиной, на Украине есть только украинцы, часть которых разговаривает на русском языке.

Помимо Стефанишиной в отставку с поста замглавы офиса президента Украины ушел Ростислав Шурма.

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