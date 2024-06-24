Кого назначили на его место?

Командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля уволил с занимаемой должности президент* Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым», — сказал лидер киевского режима в опубликованном видеообращении.

Президент России Владимир Путин недавно указывал на то, что срок президентства Владимира Зеленского официально истек. В данный момент единственным легитимным органом на Украине, подчеркнул президент России, является Верховная Рада.

Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский уволил главу управления государственной охраны Украины Рудя.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.