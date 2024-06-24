Новые чистки: Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 42 0

Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля

Новые чистки: Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля

Фото: www.globallookpress.com / Handout/Ukrainian Presidential

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кого назначили на его место?

Командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля уволил с занимаемой должности президент* Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым», — сказал лидер киевского режима в опубликованном видеообращении.

Президент России Владимир Путин недавно указывал на то, что срок президентства Владимира Зеленского официально истек. В данный момент единственным легитимным органом на Украине, подчеркнул президент России, является Верховная Рада.

Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский уволил главу управления государственной охраны Украины Рудя.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
87.37
-0.59 94.08
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:16
Посольство США отреагировало на удар ВСУ по Севастополю: «Скорбим о потерях»
1:58
Умер бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов
1:37
«Баклажек 30 привез»: юный очевидец ЧП во Фрязине носил воду пожарным
1:16
Зафиксирован первый случай смерти от ботулизма после готового салата
0:58
Плохое предчувствие и странные улики: Панкратов-Черный о смерти Шукшина и Евстигнеева
0:38
Штаб Трампа заявил о «пытках» политика в тюрьме в 2023 году

Сейчас читают

Хабиб и Махачев выразили соболезнования пострадавшим в терактах
«Не хочется даже вспоминать»: жители Севастополя о том, как пережили атаку ВСУ
Страх, пробирающий до дрожи: японские фильмы ужасов, покорившие мир
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака