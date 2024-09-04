«Очень круто»: на что потратила первый гонорар солистка «Комбинации» Иванова

Певица посетила премьеру сериала, посвященного знаменитой женской группе из Саратова.

Солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова свой первый серьезный гонорар за концерт потратила на подарки для близких. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Комбинация».

«Я купила родителям цветной телевизор, новую стиральную машинку — маме и складной велосипед — брату», — призналась певица.

Иванова добавила, что в тот период это было «круто, круто, очень круто».

В Москве прошла премьера сериала «Комбинация» — о суперпопулярной в 1990-е женской группе из Саратова. Роли солисток коллектива Алены Апиной и Татьяны Ивановой в молодости в фильме исполнили актрисы Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина.

Также в картине заняты Павел Прилучный, Даниил Воробьев и Никита Кологривый. Появилась в сериале и 60-летняя Апина, которая исполнила роль преподавателя консерватории.

Создатели картины не стали экономить на достоверности и организовали съемки в тех местах, где когда-то действительно образовалась знаменитая группа и были записаны ее первые хиты.

Зрители увидят в сериале исторический центр Саратова, площадь Кирова, стадион «Динамо», консерваторию, а также ротонду на набережной Волги, которая появилась в клипе «Белый вечер».

Часть сцен снимали в соседнем Энгельсе, откуда на репетиции группы приезжала бас-гитаристка Ольга Ахунова. В сериале ее сыграла актриса Дарья Руденок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актриса Анастасия Уколова поздравила с юбилеем певицу Алену Апину, которую сыграла в фильме «Комбинация».