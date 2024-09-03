«Отправила цветы»: Уколова поздравила с юбилеем Апину, которую сыграла в кино

В Москве прошла премьера сериала «Комбинация» — о суперпопулярной в 1990-е женской группе.

Актриса Анастасия Уколова рассказала, как поздравила с юбилеем певицу Алену Апину, которую сыграла в фильме «Комбинация». Заслуженная артистка РФ 23 августа отметила 60-летие.

«Поздравила: отправила цветы, позвонила. Планирую еще отметить вместе. А она меня поздравила с 30-летием», — поделилась Уколова с 5-tv.ru на премьере сериала «Комбинация».

Новый фильм повествует об истории женской группы с одноименным названием, основанной в 1988 году в Саратове. Сама Апина, которая в свое время была солисткой этого суперпопулярного в 90-е коллектива, исполнила в сериале роль преподавателя консерватории. Также в картине заняты Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Елизавета Базыкина и Никита Кологривый.

Известно, что создатели картины не стали экономить на достоверности и организовали съемки в тех местах, где когда-то действительно образовалась знаменитая группа и были записаны ее первые хиты.

Так, зрители увидят в сериале исторический центр Саратова, площадь Кирова, стадион «Динамо», консерваторию, а также ротонду на набережной Волги, которая появилась в клипе «Белый вечер».

Часть сцен снимали в соседнем Энгельсе, откуда на репетиции группы приезжала бас-гитаристка Ольга Ахунова. В сериале ее сыграет актриса Дарья Руденок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему гонорар группы «Комбинация» за последний год вырос в два раза.