Приседания и еще раз приседания: как уменьшить объем бедер и ягодиц за месяц

Простое упражнение заменит комплекс силовых тренировок для ног и укрепит сердечно-сосудистую систему.

Похудеть в области бедер и ягодиц, а также поддержать здоровье (укрепить сердечно-сосудистую систему) и хорошую физическую форму поможет одно из самых простых упражнений — приседание. Как правильно его выполнять, как увеличивать нагрузку для получения быстрого результата журналистам KP.RU рассказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, правильные тренировки помогут заметно уменьшить объемы всего за месяц — на один-два сантиметра.

Базовая стойка выглядит так: стопы расставлены параллельно на ширине плеч, колени находятся над стопой, при этом с высоты роста должны быть видны носки. Спину нужно выпрямить, живот втянуть, руками обхватить талию или завести за голову. Опускаться эксперт советует на вдохе так, будто вы садитесь на стул. Следите за равномерностью распределения веса на пятках и передних частях стоп.

Конечная точка — когда бедра станут параллельны полу или опустятся чуть ниже. Далее на выдохе — подъем в исходную позу. Соблюдая технику, вы заставите работать все мышцы бедер, а также живота и спины. Кроме того, научитесь лучше удерживать равновесие. Упражнение помогает в среднем сжигать от восьми до 12 калорий в минуту. Но довольствоваться малым не получится, нагрузку нужно постоянно увеличивать.

«Идеальная история для снижения веса в области ягодиц, бедер и талии — это по 100 приседаний за один подход. Самое главное — дыхание и ощущение комфорта. Разумеется, приседания должны сочетаться с правильным питанием и другими видами физической активности», — пояснила Силина.

Не стоит сразу выполнять программу-муксимум, начинать лучше с минимального количества приседаний. Например, три подхода по 25 раз с перерывами в пару минут. Далее — каждый день увеличивайте число повторений или подходов. Когда почувствуете, что совсем устали и выдохлись, сделайте еще три приседания. Именно они станут решающими для достижения желаемого результата. Усложнения в виде грузов лучше вводить под присмотром профессионального тренера. Чрезмерное усердие без контроля грозит травмами коленных суставов и проблемами с позвоночником.

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