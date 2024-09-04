Элтон Джон частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекции

По словам 77-летнего музыканта, зрение восстанавливается, но процесс идет очень медленно, впереди долгое лечение.

Сэр Элтон Джон, британский музыкант, пианист, певец и композитор, частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекции. Об этом он сам рассказал подписчикам в личном блоге. По словам 77-летнего артиста, сейчас он восстанавливается у себя дома, надеется на лучшее и сохраняет оптимизм, так как лечение мало-помалу дает результаты.

«Летом я перенес острую инфекцию глаз, после которой, к сожалению, одним глазом я могу видеть лишь частично. Мне становится лучше, но этот процесс идет очень медленно, и на то, чтобы в пораженном глазу восстановилось зрение, потребуется время», — написал Элтон Джон.

В заключении музыкант выразил признательность команде врачей и медсестер, а также родным, которые в последние недели о нем заботились.

В прошлом году артисту также пришлось побороться за свое здоровье. В августе 2023-го он был госпитализирован в Монако после того, как упал в собственном доме на юго-востоке Ниццы. Травмы оказались легкими, и вскоре музыкант вернулся к работе и творчеству.

Элтон Джон был введен в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году. По версии музыкального журнала Rolling Stone, он занимает 49-ю строчку списка величайших музыкальных исполнителей. За более чем 50 лет, проведенных на сцене, певец выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом более 300 миллионов копий.

В числе наград знаменитости пять статуэток «Грэмми», два «Оскара» и два «Золотых глобуса». В 1995-м он был назначен Командором Ордена Британской империи, в 1998-м за благотворительную работу королева Елизавета II посвятила его в рыцари.

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