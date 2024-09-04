«Сбер» заявил о самой мощной кибератаке в своей истории

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«IT-армия» Украины организовала серию DDoS-атак на финансовый сектор России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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«Сбер» заявил о самой мощной кибератаке в своей истории. Как рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов, в конце июля «IT-армия» Украины организовала серию DDoS-атак на финансовый сектор России.

Всего пострадали десять банков. Воздействие хакеров длилось 13 часов. Помимо украинской стороны, в атаке участвовали также несколько сторонних бот-сетей, состоящих из 62 тысяч устройств.

По словам представителя банка, клиенты не почувствовали неудобств. Нападение было успешно отражено службой кибербезопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России заработали новые меры по борьбе с кибераферистами. Теперь банки могут замораживать подозрительные переводы и возвращать украденное. Но есть нюансы.

Новые правила работают уже целый месяц. Но тут некоторые добросовестные пользователи сталкиваются с проблемами.

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