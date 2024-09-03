«Вас беспокоят из ФСБ»: в России заработали новые меры по борьбе с кибераферистами

Теперь банки могут замораживать подозрительные переводы и возвращать украденное. Но есть нюансы.

Кибераферистам теперь приходится придумывать новые способы, как вывести деньги обманутых с карты, ведь банки могут замораживать подозрительные переводы. И даже возвращать обратно украденное.

Новые правила работают уже целый месяц. Но тут некоторые добросовестные пользователи сталкиваются с проблемами. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко рассказала, с какими.

Звонок с неизвестного номера — разговор с якобы представителем мобильного оператора — набор цифр в смс — взлом личного кабинета на «Госуслугах». Это — печальный опыт Ольги Тарасовой, который доказал: стандартная схема от мошенников все еще работает.

«Вот сейчас вам придут коды с „Госуслуг“, вы нам продиктуйте, мы зарегистрируем и продлим договор. Вы согласны продлевать договор?» — Конечно, говорю, согласна. Продиктовала коды, но они сказали: «Все, мы вас зарегистрировали, договор продлили, все хорошо», — рассказывает Тарасова.

К счастью, ничего не украли — на карте Ольги просто не было средств. Но на электронную почту тут же посыпались заявки на кредиты.

Расстраивает другое: мошенник сумел дозвониться! А значит, система защиты «Антифрод», которой оснащены почти все мобильные операторы, дает сбои.

«При вызове оператор, который принимает звонок, делает запрос тому оператору, с номера которого этот звонок осуществляется. И как бы спрашивает подтверждения, действительно ли с этого номера сейчас звонят. Если тот оператор, с номерной емкости которого идет тот вызов, информацию подтверждает, то этот звонок пропускается, если оператор информацию не подтверждает, звонок блокируется», — объясняет руководитель направления по внешним связям компании мобильной связи Дмитрий Добров.

Месяц назад система защиты стала еще надежнее. В силу вступил закон, который обязал банки возвращать деньги, перечисленные мошенникам, обратно на счет клиента. При условии, что пострадавший не сообщал третьим лицам номер карты, информацию о владельце и коды подтверждения операций. Прежде, чем совершать перевод, банк должен сверить реквизиты счетов с данными ЦБ.

«Согласно правилам, которые прописаны непосредственно в законе, мы предотвратили 25 миллионов рублей потерь из-за мошенничества. Это с момента вступления в силу нового закона. При этом ежемесячно мы спасаем около двух миллиардов рублей наших клиентов», — говорит руководитель отдела рисков банка Сергей Мурашов.

Впрочем, в этом стремлении некоторые банки, кажется, перестарались. Карту Ольги Онищенко, на которую она собирает пожертвования для бойцов СВО, заблокировали после, как заподозрили в банке, сомнительных поступлений.

«Приблизительная сумма сейчас на карте замороженная — только что касается СВО помощи — порядка 50 тысяч рублей. Говорят, что мы террористы, мошенники, отмываем деньги. Хотя предоставляем все соответствующие документы», — говорит Онищенко.

Несмотря на то, что, по официальным данным ЦБ, во втором квартале этого года краж стало меньше почти на 15%, чем в первом, преступники с апреля по май украли у граждан и компаний почти четыре миллиарда 800 миллионов рублей. И новые меры защиты мошенников не остановят, уверены эксперты. Злодеи становятся только хитрее и изобретательнее.

«Система становится более длинной многоходовкой. Достаточно популярная схема обмана — фейк-босс. Она является трехуровневой. Сначала с вами связывается человек, якобы ваш текущий или бывший начальник, который говорит, что в вашей компании проходит проверка силовых структур, может даже ФСБ приехали и заинтересовались вами. Готовьтесь, с вами будут связываться», — говорит эксперт по кибербезопасности Александр Алексеев.

Так мошенники разыгрывают целый спектакль, цель которого — запутать и заставить раскошелиться.

Главное правило собственной безопасности — критическое мышление! Для продления договора сотовой связи сотрудникам оператора не нужны коды из смс. Представители силовых структур не будут звонить через мессенджеры. Да и в принципе при любом сомнительном звонке лучше прервать разговор, а потом перезвонить. Так больше шансов, что повторный вызов мобильный оператор заблокирует.