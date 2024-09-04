Попова объявила о начале вакцинации против гриппа в России

Глава Роспотребнадзора заявила об этом на полях ВЭФ.

В России стартовала прививочная кампания против гриппа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мы в очередной раз объявляем старт вакцинации против гриппа», — сказала она.

Предстоящий сезон в плане эпидемиологической обстановки ожидается сложным. Прежде Попова вынесла постановления, согласно которому в России нужно вакцинировать от гриппа не меньше 60% населения.

Кроме того, Попова заявила, что изменился состав вакцины против гриппа. Так, в трехвалентном и в четырехвалетном препарате заменили по два компонента. Не изменилась только вакцина от штамма АН1N.

Также глава Роспотребнадзора сообщила об открытии Единого консультационного центра по вопросам вакцинации, сама кампания начнется в пунктах временного размещения в Курской области.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России растет число заболевших лихорадкой Западного Нила. В регионах центральной части страны фиксируются все новые случаи.