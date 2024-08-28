Массовый характер? В России растет число заболевших лихорадкой Западного Нила

В регионах центральной части страны фиксируются все новые случаи.

В Татарстане растет число заболевших лихорадкой Западного Нила. Опасную инфекцию выявили почти у 60 человек. Состояние большинства пациентов врачи оценивают как средней тяжести.

Проблема приобретает массовый характер в регионах центральной России. Только за последние дни лихорадку выявили в Волгоградской и Ярославской областях. А ранее заразились жители Рязанской, Тульской и Астраханской.

Опасная инфекция не передается от человека к человеку. Переносят ее насекомые, в первую очередь — комары. Симптомы похожи на грипп: высокая температура, слабость, воспаление лимфоузлов. При этом у каждого пятого больного может развиться тяжелая форма инфекции, которая поражает нервную систему. И приводит, например, к менингиту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вирусолог назвал риски начала пандемии лихорадки Западного Нила в России.