Вспышка кишечной инфекции в Баксане: что известно к этому часу

Пострадали свыше 212 жителей, около 70 из них до сир пор остаются в больнице. Кто виноват в случившемся?

В Республике Кабардино-Балкария произошла острая вспышка кишечной инфекции. По последним данным прокуратуры региона, насчитывается 212 пострадавших. Последние новости о ситуации в КБР — в материале 5-tv.ru.

Вспышка острой кишечной инфекции в КБР

По информации администрации главы региона Казбека Кокова, вспышка была зафиксирована в Строительном районе города Баксан. В других районах заболевших не зарегистрировано.

Предположительно, причиной вспышки инфекции могла стать некачественная водопроводная вода. В настоящий момент специалисты проводят работы по поиску и нейтрализации источника отравления. На объектах водоснабжения, в том числе внутри многоквартирных домов микрорайона, взяты соответствующие пробы.

Уголовное дело

Следственный комитет КБР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о расследовании вспышки острой кишечной инфекции в Кабардино-Балкарии.

Сколько пострадавших

Как мы сообщали ранее, всего в регионе, по информации прокуратуры, пострадали 212 человек. Некоторые из них подхватили легкую форму инфекции, поэтому остаются на амбулаторном лечении. А вот 63 человека госпитализировали в больницы Баксана, при этом 56 из них — несовершеннолетние. Уточняется, что большинство заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести.

«Подросток 2008 года рождения, находившийся в реанимационном отделении, получил телемедицинскую консультацию специалистов федерального центра, и с положительной динамикой сегодня переведен в отделение», — сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Информации о новых пострадавших пока не поступало.

Жителей Баксана обеспечили бутилированной водой

Как сообщил руководитель пресс-службы местной администрации Аслан Кадранов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru, результатов проверки воды из-под крана получить пока не удалось, специалисты продолжают работу по установлению очага инфекции. Жителям пострадавшего района поставляют бутилированную воду.

Местная жительница Марьяна уточнила, что люди сейчас из-за страха не употребляют сырую воду из-под крана, а только поставляемую властями бутилированную. Она также сообщила, что от вспышки острой кишечной инфекции пострадала ее дочь. Из симптомов у нее наблюдались диарея и рвота.

«Сильно воняло несколько дней», — рассказала Марьяна о состоянии воды, которая текла из-под крана у местных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Керчи скончался после употребления рыбы из супермаркета.