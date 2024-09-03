Житель Керчи скончался после употребления рыбы из супермаркета
У погибшего остались супруга и двое детей.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Житель Керчи скончался после отравления рыбой из магазина. Об этом родственница супруги погибшего Анна Ходюш рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.
По ее словам, 40-летнему мужчине стало плохо практически сразу после того, как он съел рыбу в вакуумной упаковке из местного супермаркета. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось.
Нехорошо почувствовала себя и жена погибшего. Ей медики вовремя успели оказать необходимую помощь.
«Сейчас она более-менее физически в удовлетворительном состоянии, в моральном, конечно, она убита», — заключила Ходюш.
У погибшего остались двое детей. Родственники намерены установить и наказать виновных в смерти мужчины.
О точных причинах смерти Ходюш ничего не сообщила.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у шести посетителей халяльного кафе в Казани обнаружили признаки кишечной инфекции. По факту произошедшего была инициирована проверка, которая нашла в заведении 121 килограммов продуктов без необходимой маркировки со сроком годности.
Читайте также
56%
-1.19 99.26
-1.50
Нашли ошибку?