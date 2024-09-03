Житель Керчи скончался после употребления рыбы из супермаркета

Житель Керчи скончался после отравления рыбой из магазина. Об этом родственница супруги погибшего Анна Ходюш рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По ее словам, 40-летнему мужчине стало плохо практически сразу после того, как он съел рыбу в вакуумной упаковке из местного супермаркета. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось.

Нехорошо почувствовала себя и жена погибшего. Ей медики вовремя успели оказать необходимую помощь.

«Сейчас она более-менее физически в удовлетворительном состоянии, в моральном, конечно, она убита», — заключила Ходюш.

У погибшего остались двое детей. Родственники намерены установить и наказать виновных в смерти мужчины.

О точных причинах смерти Ходюш ничего не сообщила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у шести посетителей халяльного кафе в Казани обнаружили признаки кишечной инфекции. По факту произошедшего была инициирована проверка, которая нашла в заведении 121 килограммов продуктов без необходимой маркировки со сроком годности.