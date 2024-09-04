Неправильный кондитер: в Тюмени мужчина продавал конфеты с гашишем
В Тюмени задержали продавца шоколадных конфет с начинкой из гашиша
Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams - Funkystock
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Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В Тюмени задержан мужчина, который продавал конфеты с начинкой из гашиша. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сообщение пресс-службы УМВД по региону.
На него обратили внимание сотрудники патрульно-постовой службы. Правоохранителям показалось, что мужчина ведет себя странно.
«Сотрудники ППС заметили его вечером на улице Степной: парень вел себя подозрительно, оглядывался и ускорялся, пытаясь скрыться от сотрудников», — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, 29-летний житель Омска лично занимался изготовлением «запрещенных сладостей»: разливал растопленный шоколад по формочкам, добавлял гашишное масло и охлаждал. А после прятал конфеты в разных частях города, оборудовав не менее семи тайников.
Задержанному уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Если вина будет доказана, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы.
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