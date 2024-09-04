Приложение «VK Видео» стало доступно для пользователей планшетов на Android

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 24 0

Сервис продолжает развиваться и радовать аудиторию.

Приложение «VK Видео» стало доступно для пользователей планшетов на Android

Фото: vk.com

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Приложение «VK Видео» стало доступным для пользователей планшетов на Android. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

«4 сентября пользователям станет доступно приложение VK Видео для Android с удобным и интуитивно понятным интерфейсом, который позволит быстро и легко найти интересующий контент», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Данное приложение даст возможность пользователю создавать персональные плейлисты и регулировать качество видео в зависимости от скорости интернет-соединения.

Самое главное — в приложении пользователь может смотреть любой контент из обширной библиотеки «VK Видео» даже без авторизации. Также здесь доступны функции отложенного просмотра, управления уведомлениями и подписками.

Согласно данным за 2024 год, отечественный рынок планшетов показал значительный рост. Было продано более миллиона устройств, большая часть из которых работает на операционной системе Android.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 14 тысяч новых авторов начали публиковать контент в «VK Видео». Ежедневно на платформе появляются сотни новых роликов от блогеров, артистов, спортсменов и экспертов в разных тематических областях.

Новые авторы могут быстро начать развиваться в «VK Видео» без потери опубликованных роликов на других площадках. ВКонтакте доступен сервис Video Transfer для быстрого переноса видео с других платформ.

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