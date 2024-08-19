Более 14 тысяч новых авторов начали публиковать контент в VK Видео

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 0

Ежедневно на платформе появляются сотни новых роликов от блогеров, артистов, спортсменов и экспертов в разных тематических областях.

Более 14 тысяч новых авторов начали публиковать контент в VK Видео

Фото: vk.com

Каждый второй автор воспользовался программой поддержки для перехода с других платформ или создания канала с нуля. Наиболее активно в 2024 году растет количество авторов в направлениях развлечений, детского и семейного контента, образования и культуры, технологий, гейминга и красоты.

Ежедневно на платформе появляются сотни новых роликов от блогеров, артистов, спортсменов и экспертов в разных тематических областях. Наибольшее количество просмотров и времени пользователей приходится на контент авторов сегмента развлечений — более 30% от суммарного времени просмотров новых авторов.

Следом идет детский и семейный контент — 19%, спорт — 14%, гейминг — 9%, технологии — 7%, образование и культура – 6%, путешествия и отдых — 5%, красота и стиль — 3%. На другие направления и нишевой контент приходятся оставшиеся 7% пользовательского смотрения новых авторов. 

Программа поддержки авторов VK Видео

  • Для авторов VK разработала программу поддержки для комфортного перехода на VK Видео: консультирование по работе с функционалом, помощь с переносом контента и участие в мероприятиях и специальных проектах экосистемы VK. Полную информацию автор может получить напрямую в сообществе VK Сообщества.
  • Для улучшения адаптации новым авторам предоставлен бессрочный доступ к обучающим курсам Школы Авторов VK и Акселератору авторов VK — специальному комьюнити для развития и общения перспективных авторов. Для того чтобы попасть в Акселератор, автор должен быть владельцем или администратором сообщества ВКонтакте, канала Дзен или группы в Одноклассниках, где публикуется оригинальный контент.

Новые авторы могут быстро начать развиваться в VK Видео без потери опубликованных роликов на других площадках. ВКонтакте доступен сервис Video Transfer для быстрого переноса видео с других платформ.

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Более 14 тысяч новых авторов начали публиковать контент в VK Видео

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