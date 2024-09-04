«Маркетинговая уловка»: как изменятся цены на такси из-за закона об ОСГОП

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 16 0

Зарипова: цены на такси могут вырасти из-за недавних поправок в закон об ОСГОП

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Поправки к закону вступили в силу несколько дней назад — 1 сентября.

Ожидается рост цен на такси из-за поправок в закон, по которому водители с 1 сентября обязаны оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Об этом заявила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в рамках круглого стола на тему «Новые требования к такси: что изменится для пассажиров?» в пресс-центре «Известий».

Зарипова пояснила, что до вступления в силу поправок к закону службы такси прибегали к системе добровольного страхования. Она также подчеркнула, что это было вроде «маркетинговой уловки», которая показывала — их пассажиры застрахованы.

«Сегодня же будут платить простые водители, самозанятые водители, таксопарки, и в конечном итоге цена будет расти», — отметила эксперт.

Она уверена, что в итоге расходы «лягут в карман» потребителя, которому придется оплатить новое повышение цен.

Важно отметить, что договор ОСГОП должен быть заключен на каждый автомобиль, добавленный в региональный реестр легковых такси. Более того, у водителей есть только три месяца для оформления полиса.

Поправки к закону были внесены еще в июне этого года, а в силу вступили 1 сентября. Создание более доступных и безопасных поездок на такси — это главные цели нового закона.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, почему поправки в закон об ОСГОП могут привести к стремительному росту цен на такси.

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