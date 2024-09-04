Украинской армии с каждым днем все больше не хватает живой силы. Неужели «на мясо» пустят совсем молодых парней, едва окончивших школу? И что тогда будет в стране?

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, представившись идеологом «оранжевых революций» и экономистом-глобалистом Жаком Аттали. Разоткровенничавшийся политик заявил, что в Вооруженные силы Украины (ВСУ) нужно призывать больше молодых людей, а также посоветовал киевскому режиму провести «массовую мобилизацию».

«У них еще не было массовой мобилизации. Украинская, ветераны, которых я видел, ─ это люди довольно солидные, в годах, зрелые ребята, и они еще не призвали многих своих молодых людей», — заявил Джонсон.

Но если так случится, то что произойдет со страной? Гражданская война? Об этом в беседе с 5-tv.ru порассуждали профильные эксперты.

Как украинцы бегут от всеобщей мобилизации

При введении военного положения на Украине лидер киевского режима Владимир Зеленский также объявил, что половине мужского населения страны в возрасте от 18 до 60 лет строго запрещен выезд за рубеж.

После этого в рядах украинских мужчин появились неутихающие панические настроения. Они боятся выходить на улицу, ведь там их могут схватить и насильно затолкать в машину представители ТЦК (так теперь на Украине называют военные комиссариаты), после чего увезти на фронт. Некоторые признаются, что им становится страшно даже от звука дверного звонка — украинцы не чувствуют себя безопасности и в стенах родного дома.

Не так давно стало известно, что украинцы массово устраиваются водителями грузовиков, выезжают на фурах за границу, а затем бросают машины и бегут, куда глаза глядят. Еще одним популярным среди украинских мужчин способом избежать мобилизации стала гиперреалистичная маска старика, которую активно рекламируют в интернете. По заявлениям продавцов, она неотличима от реального лица, а значит и военкомы не узнают в немощном старике потенциального бойца ВСУ.

Наиболее остро ситуация с насильственной мобилизацией стоит в Одессе. Практически ежедневно из этого города и его приграничных районов приходят новости и видеоролики, на которых военкомы хватают людей на улицах, в общественном транспорте. Порой на помощь мужчинам бросаются местные жители, которым приходится отбивать несчастного толпой.

Опасаясь гибели на фронте, украинцы часто тонут в реке Тисе. Через нее уклонисты пытаются переплыть в Румынию или Венгрию. По данным Погранслужбы Украины, с начала проведения всеобщей мобилизации из Тисы выловили 45 тел отчаявшихся мужчин.

Неудивительно, что популярным способом уклонения от мобилизации на Украине остаются взятки. Военкоматы охотно принимают крупные суммы, благодаря которым мужчина может спокойно продолжать жить в стране. Взятки также используют для изготовления поддельных документов, которые помогают покинуть Украину и больше туда не возвращаться. Однако, что же делать тем, у кого нет денег на поощрение украинской коррупции?

Случится ли на Украине второй Майдан

О близости второго народного восстания, символом которого на Украине стал Майдан 2014 года, давно говорят многие эксперты. По мнению декана Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, украинские власти рискуют столкнуться с кое-чем гораздо страшнее, чем Майдан.

«Если на Украине будут забирать молодежь в армию, то возможно такое понятие, как „бабий бунт“. Женщины своей активной гражданской позицией могут снести любую власть», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Он также подчеркнул, что «хотелки» Бориса Джонсона в отношении мобилизации молодежи на Украине будет крайне сложно реализовать.

«Борис Джонсон, скорее, выражает пожелания не только западных политиков, но и западного бизнеса, которые прикупили себе немного Украины, а теперь трясутся, что их вложения оказываются под большим вопросом», — считает собеседник.

По его словам, ужесточать мобилизацию на Украине сейчас — не понимать современных реалий.

«Если же речь зайдет о мобилизации молодежи, то здесь ситуация грозит стать неуправляемой. Современные тренды ориентированы на опеку над молодым поколением. В связи с этим, особенно с учетом колоссальных потерь украинской армии, это может привести к социальному взрыву», — подчеркнул Шатилов.

Эксперт также добавил, что реализовать задумку Джонсона киевским властям не удастся еще по нескольким причинам. Во-первых, рядовые граждане уже дерутся на улицах с полицией и военкомами, далее ситуация только усугубится. Во-вторых, даже если Зеленскому удастся обновить мобилизационный ресурс, то откуда брать танки, вооружение, амуницию? Несмотря на помощь западных союзников, ВСУ давно страдают от ресурсного голода.

В-третьих, боеспособность украинской армии оставляет желать лучшего уже сейчас, когда на фронте воюют люди, которые хоть немного знакомы с наукой боевых действий. Когда же им на смену наберут неподготовленную молодежь — они точно не смогут противостоять российской армии, заключил Шатилов.

Украина в своих решениях ориентируется на нацистскую Германию

Фото, видео: Christophe Gateau / ТАСС; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

По словам политолога Юрия Светова, своим заявлением Борис Джонсон только подтвердил репутацию человека, у которого есть явные проблемы с головой. При этом в беседе с 5-tv.ru политолог отметил, что Украина вполне может прибегнуть к мобилизации молодежи ровно так, как это делали в нацистской Германии.

«Мы должны помнить, что Украина — неонацистская страна не только по внешним признакам: эсесовские шевроны, названия боевых частей, скопированных с гитлеровцев. Они (киевские власти — Прим. ред.) сущностно действуют как Гитлер. Они воюют с Россией, как Гитлер воевал с Советским Союзом», — отметил Светов.

Политолог напомнил, что в 1944 году, когда Германия начала откровенно проигрывать Советскому Союзу, Адольф Гитлер подписал указ, в соответствии с которым в Фольксштурм (отряд народного ополчения, собранный из «добровольцев» — Прим.ред.) начали призывать мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Пригодными к мобилизации признали и женщин старше 18 лет. В последние месяцы войны под мобилизацию попали даже подростки из юнгфолька — подразделения гитлерюгенда для детей от 10 до 14 лет. Официальных распоряжений о мобилизации членов юнгфолька не было, однако партийные руководители широко применяли практику принудительной отправки детей на фронт.

«Куратор Украины Борис Джонсон им говорит — всех собрать и утащить», — заключил Светов.

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор политика в отношении этого вопроса неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под мобилизацию, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.