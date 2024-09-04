«Пришла моя эпоха»: Лебедев обсудил на ВЭФ возможность развития технологий без креатива
Дизайнер Лебедев назвал неумение придумывать идеи недостатком технологий
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
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Предприниматель подчеркнул, что невозможно заменить способности человека.
Дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев заявил, что развитие технологий может осуществляться без креатива, а творческий подход может быть нетехнологичным. Он выступил в роли спикера в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
В ходе сессии «Индустриальные партнерства в творческой экономике: возможны ли технологии без креатива?» он отметил, что нейросети показали людям с художественным образованием возможность создания шедевров искусства в бесконечном количестве за считанные секунды.
«Пришла моя эпоха, человека, который не умеет рисовать, но при этом я являюсь дизайнером и проектировщиком. Оказалось, что моя мысль, которая зарождается в мозгу, может реализоваться на холсте или в виде какого-то предмета просто в результате моего умения ставить задачи», — сказал дизайнер.
Однако у технологий есть недостаток: они не могут генерировать идеи самостоятельно и выбрать достойные работы из множества предложенных вариантов. В связи с этим, подчеркнул Лебедев, способности человека заменить невозможно.
С этой мыслью согласилась гендиректор Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050. ЛАБ» Дарья Топильская. При этом она отметила, что способности технологий разнятся в зависимости от потребностей общества.
Как объяснила Топильская, технологии следует делить на две группы: одни дизайнеры используют как инструменты создания чего-то нового, непосредственно в творчестве; другие производят серийную продукцию, промышленный дизайн, который разрабатывают специалисты.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru писал, что на ВЭФ-2024 представили протезы рук с контролем каждого пальца. Нейросети все плотнее входят в повседневную жизнь человека.
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