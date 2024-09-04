«Пришла моя эпоха»: Лебедев обсудил на ВЭФ возможность развития технологий без креатива

|
Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Дизайнер Лебедев назвал неумение придумывать идеи недостатком технологий

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ВЭФ-2024

Предприниматель подчеркнул, что невозможно заменить способности человека.

Дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев заявил, что развитие технологий может осуществляться без креатива, а творческий подход может быть нетехнологичным. Он выступил в роли спикера в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

В ходе сессии «Индустриальные партнерства в творческой экономике: возможны ли технологии без креатива?» он отметил, что нейросети показали людям с художественным образованием возможность создания шедевров искусства в бесконечном количестве за считанные секунды.

«Пришла моя эпоха, человека, который не умеет рисовать, но при этом я являюсь дизайнером и проектировщиком. Оказалось, что моя мысль, которая зарождается в мозгу, может реализоваться на холсте или в виде какого-то предмета просто в результате моего умения ставить задачи», — сказал дизайнер.

Однако у технологий есть недостаток: они не могут генерировать идеи самостоятельно и выбрать достойные работы из множества предложенных вариантов. В связи с этим, подчеркнул Лебедев, способности человека заменить невозможно.

С этой мыслью согласилась гендиректор Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050. ЛАБ» Дарья Топильская. При этом она отметила, что способности технологий разнятся в зависимости от потребностей общества.

Как объяснила Топильская, технологии следует делить на две группы: одни дизайнеры используют как инструменты создания чего-то нового, непосредственно в творчестве; другие производят серийную продукцию, промышленный дизайн, который разрабатывают специалисты.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что на ВЭФ-2024 представили протезы рук с контролем каждого пальца. Нейросети все плотнее входят в повседневную жизнь человека.

Тема:
ВЭФ-2024
4 сент
«Сделано в России»: звезды хоккея встретились на гала-матче в рамках ВЭФ-2024
4 сент
Проекты на триллионы рублей: развитие энергетики и промышленности обсудили на ВЭФ
4 сент
«Мы в нее влетели»: глава Сахалинской области назвал ключевой бизнес на острове
4 сент
На ВЭФ заявили о важности независимой платформы для трансграничных платежей
4 сент
Глава Минкультуры РФ оценила развитие российского кинематографа
4 сент
Программа на высшем уровне: Путин провел встречу с заместителем председателя КНР
4 сент
Глава Якутии призвал привлечь частный капитал к реализации мастер-планов ДФО
4 сент
«Проблема есть»: как Запад оказывает давление на экономические отношения РФ и Китая
4 сент
Помощь от государства: в Минэкономразвития рассказали о финансировании проектов
4 сент
«Большие возможности»: глава РФПИ назвал Малайзию важным стратегическим партнером РФ
+20° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
88.61
-1.39 97.81
-1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:41
Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинения в мошенничестве
17:32
«Сделано в России»: звезды хоккея встретились на гала-матче в рамках ВЭФ-2024
17:12
Проекты на триллионы рублей: развитие энергетики и промышленности обсудили на ВЭФ
17:01
Обогнул весь земной шар под водой: каким был легендарный конструктор подлодок Игорь Спасский
16:53
«Мы в нее влетели»: глава Сахалинской области назвал ключевой бизнес на острове
16:53
Расширение плацдарма для наступления: как ВС РФ освобождали Константиновкой в ДНР

Сейчас читают

Артиллерийская гонка: Армения усиленно перевооружается
ВСУ ударили по рынку в Донецке: три человека погибли и пять пострадали
Экс-супруга Нюши заподозрили в крупном мошенничестве
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака