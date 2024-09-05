«Вытираю слезы и иду дальше»: как Долина пережила обман мошенников

Ранее певица попросила государственной защиты после угроз аферистов.

Народная артистка РФ Лариса Долина после того, как из-за мошенников лишилась 180 миллионов рублей, сначала сильно расстроилась, но потом собрала волю в кулак и перестала унывать. О своих чувствах после ужасного инцидента знаменитость рассказала на шоу федерального телеканала.

«Я живой человек, уязвимый, с тонкой душевной организацией, очень сентиментальна. В жизни не раз приходилось рыдать от обиды. Но поплакала и перестала! Вытираю слезы и иду дальше. У меня полно было таких ситуаций. Вытираю слезы и вперед. Никогда не оглядываюсь назад», — заявила Долина.

Знаменитость отметила, что с годами научилась прощать людей за их ужасные поступки. Лариса Александровна живет в гармонии с собой, поэтому ей стало легко переносить невзгоды.

Известно, что Долина попросила государственной защиты после угроз со стороны обманувших ее аферистов.

Мошенники убедили артистку продать элитную квартиру в центре Москвы, а полученные с продажи деньги перевести на якобы безопасный счет. В результате Долина лишилась и квартиры, и денег.

Сейчас певица намерена через суд признать недействительной сделку по продаже элитной квартиры. Если суд примет ее сторону, то она получит недвижимость обратно, но при этом должна будет выплатить 112 миллионов рублей покупательнице — 34-летней матери-одиночке Полине Лурье, которая подала встречный иск.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Пригожин поддержал решение обманутой мошенниками Долиной о защите.