«В зоне риска»: Пригожин поддержал решение обманутой мошенниками Долиной о защите

Аферисты лишили артистку квартиры и денег.

Народная артистка РФ Лариса Долина поступила правильно, попросив себе и своей семье госзащиту после угроз со стороны обманувших ее аферистов. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

«Вероятность того, что она может оказаться в какой-то ситуации, как она уже оказалась, есть», — считает Пригожин.

По мнению продюсера, известные и публичные личности вроде Долиной попадают в «зону риска». Пригожин сравнил их с артистами, которые поддерживают президента России Владимира Путина.

Музыкальный менеджер отметил, что артистка часто выступала на всех больших мероприятиях, что увеличивало риски. При этом Пригожин уверен, что 68-летняя Долина нашла правильный выход из сложившейся с ней ситуации.

Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников в середине августа. Аферисты заставили ее продать 236-метровую квартиру, а полученные средства (около 180 миллионов) перевести на якобы «безопасный» счет. В итоге Долина лишилась и квартиры, и денег.

Важно отметить, что до этого Иосиф Пригожин многократно и прямо поддерживал обманутую Долину. Он также предлагал артистке помощь и критиковал действия аферистов.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о новых деталях в деле о потере квартиры Ларисы Долиной.