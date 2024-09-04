Для самообороны: Шуфутинский рассказал, почему раньше не выходил из дома без молотка

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 20 0

Михаил Шуфутинский носил с собой молоток для обороны от грабителей

Для самообороны: Шуфутинский рассказал, почему раньше не выходил из дома без молотка

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Неужели знаменитости кто-то угрожал?

Легенда отечественной эстрады Михаил Шуфутинский рассказал, что раньше ему приходилось носить с собой молоток для самообороны.

На одном из интернет-шоу, на которое исполнитель пришел в качестве гостя, певец признался, что в неспокойные годы он носил при себе молоток, чтобы обезопасить собственную жизнь.

«Я в разные годы носил оружие на себе. Некоторое время я провел в Магадане, играл там в ресторане, который стоял на пороге парка. Понятно, что идти по парку и попасть под раздачу было очень легко», — вспоминает Шуфутинский.

К счастью, молоток музыканту так и не пригодился. А сегодня он чувствует себя настолько в безопасности, что даже попросил своего охранника больше не носить с собой оружие, так как в этом просто нет необходимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шуфутинский поведал о том, что для него значит песня «Третье сентября».

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