«Живет в народе»: Шуфутинский о том, что для него значит песня «Третье сентября»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 185 0

Шуфутинский: песню «Третье сентября» полюбили, она живет в народе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

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Популярная композиция вышла в 1994 году и стала одной из визитных карточек знаменитого шансонье.

Для Михаила Шуфутинского очень важно, что его песню «Третье сентября» полюбили слушатели, и она уже много лет живет в народе. Об этом певец заявил в комментарии 5-tv.ru.

«Она для меня значит очень много, потому что эта песня не только мне понравилась, не только я ее полюбил, а полюбили ее все люди, которые услышали. Многие уже совсем взрослыми стали — песне 30 лет, но по-прежнему она живет в людях, в народе. Масса всякой всячины в интернете, какие-то шутки смешные. Это ж тоже интересно. Для меня это тоже много значит», — признался Шуфутинский, который во вторник выступил на сцене Большого Кремлевского дворца.

Песня «Третье сентября» вышла в 1994 году и стала одной из визитных карточек знаменитого шансонье. Музыку к ней написал композитор Игорь Крутой, а текст — его коллега Игорь Николаев.

В песне рассказывается грустная история расставания: у влюбленных «все было всерьез» 2 сентября, а третье число стало «днем прощания», когда «горят костры рябин» и обещания. Лирический герой рассказывает о счастливых моментах, проведенных с возлюбленной, которой больше нет рядом с ним.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Шуфутинский сыграет в музыкальном комедийном сериале «Третье сентября», авторы которого вдохновились знаменитым одноименным хитом шансонье.

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