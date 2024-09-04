Стрельба в школе Джорджии: четыре человека погибли, до 30 пострадали

Некоторые тяжелораненые были эвакуированы на вертолете.

В американском штате Джорджия число пострадавших при стрельбе в школе составило 30 человек. По предварительным данным, четыре человека погибли, сообщает CNN.

По информации СМИ, неизвестно, сколько ранений являются огнестрельными. Некоторые тяжелораненые были эвакуированы на вертолете. Еще несколько вертолетов находятся в режиме готовности к вылету.

Отмечается, что подозреваемый в стрельбе был задержан правоохранительными органами.

«Подозреваемый студенческого возраста находится под стражей, однако, по словам источников, пока непонятно, является ли он учащимся именно этой школы», — говорится в публикации.

В белом доме сообщили, что президента США Джо Байдена уже уведомили о трагедии.

Стрельба в Джорджии началась утром 4 сентября. В правоохранительные органы поступила информация о нападении на учеников школы вооруженными лицами, полицейские и спецназ сразу прибыли на место. У здания учебного учреждения собрались несколько машин скорой помощи. По предварительным данным, всего в школе учатся около двух тысяч детей.

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