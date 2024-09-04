Поддерживают терроризм? Британию уличили в настройке дронов для атак ВСУ на Россию

Захарова: ВСУ атакуют Россию с применением дронов британской настройки
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
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Москва призвала Лондон отказаться от помощи киевскому режиму.
Армия Украины использует дроны британской настройки для атак на территорию России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.
Дипломат подчеркнула, что были изучены электронные компоненты беспилотников, которые ВСУ применили в начале августа для атаки на топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области. Собирались ударные дроны в Вышгородском районе Киевской области, их запуск проводили с позиций неподалеку от Славянска в подконтрольной Украине части ДНР.
«Удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии. <…> Рассматриваем данные факты как подтверждение поддержки Лондоном террористических методов борьбы, применяемых киевским режимом», — говорится в комментарии Захаровой.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия призывает Британию отказаться от поддержки Украины и любых действий, которые ведут к дальнейшей эскалации.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ ударили по рынку в Донецке. В результате обстрела, по предварительным данным, погибли три человека и еще пять пострадали.
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