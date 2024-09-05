Еще один предполагаемый соучастник похищения Авраама Руссо арестован

Басманный суд Москвы заключил под стражу еще одного обвиняемого по делу о похищении певца Авраама Руссо. Информация об этом опубликована на портале столичных судов общей юрисдикции.

Как стало известно 5-tv.ru, последние шесть лет Владимир Шестопалов находился в федеральном розыске. Накануне он был задержан. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Его обвиняют в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Если вина Шестопалова будет доказана, он может провести в местах лишения свободы до 12 лет.

Похищение Руссо произошло в январе 2004 года. По версии следствия, бизнесмен Тельман Исмаилов привез артиста в ресторан «Прага», отвел его в кабинет и вместе с сообщниками избил. Предполагается, что таким образом он вынуждал артиста отменить некторые запланированные выступления. После этого певца насильно увезли в дом Исмаилова в Подмосковье, где удерживали в течение суток. В итоге артист согласился выполнить все требования предпринимателя.

О случившемся пострадавший заявил только в 2018 году. Тогда было возбуждено уголовное дело, но за время, пока шло следствие, 15-летний срок давности расследования этого происшествия истек. В 2021 и 2022 годах суд вынес приговор другим фигурантам дела о похищении Руссо, но они были освобождены в связи с истечением срока давности.

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