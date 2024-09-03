Вернут или не вернут: появились новые детали в деле о краже квартиры Долиной

Какую схему, скорее всего, использовали мошенники для обмана звезды? И на чью сторону теперь встанет суд?

Народная артистка России Лариса Долина пострадала от рук мошенников и лишилась элитной квартиры в одном из самых престижных районов Москвы. Певица признана потерпевшей, а на ее дорогостоящие апартаменты наложен арест. Артистка поделилась, какая незавидная роль была отведена ей в этом громком деле и как случилось так, что она отдала 180 миллионов незнакомцам.

Какую роль в этом сыграла сама артистка? Как можно отдавать деньги непонятно кому и можно ли защитить себя от высокотехнологичных обманщиков, на службе у которых теперь искусственный интеллект, поделилась программа Пятого канала «Страна советов».

Кто увел квартиру из-под носа Ларисы Долиной

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Погода в доме Ларисы Долиной в одно мгновенье стала пасмурной. Да и есть ли теперь этот самый дом у народной артистки — большой вопрос!

«Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест», — прокомментировала сложившуюся ситуацию знаменитость.

Пятикомнатную квартиру Долиной в Хамовниках — одном из самых престижных районов Москвы, эксперты оценивали в 180 миллионов рублей. Однако певица продала ее всего за 112 миллионов. После того как артистка получила деньги, неизвестные убедили ее спрятать огромную сумму в «безопасном» месте. Проще говоря, отдать им.

«Да, мы жалеем Ларису Александровну. Ну мозги-то иметь надо, простите за выражение. Я в данном случае не с таким каким-то наездом. Друзья, ну как? Как можно отдавать деньги непонятно кому? Неважно, кто тебе звонит», — поделился светский журналист Алексей Остудин.

За деньгами, часть которых Долина передавала наличкой, приехала курьер. И хотя Анжела Цырульникова уверяет, что ее, как и Долину, обманули мошенники, следователи это проверяют.

«Я приехала, и это действительно была Лариса Долина. Ко мне обратились, что у нас к вам просто просьба есть, у нее сейчас там какие-то есть финансовые сложности», — рассказала женщина.

Долина просит вернуть недвижимость в свою собственность и признать сделку недействительной.

«Продавец не хочет отдавать свою квартиру, поскольку он остался без денег. Но, с другой стороны, и покупатель вроде как деньги за это заплатил. Поэтому здесь уже достаточно долгий будет спор, и в гражданском порядке, и в уголовном процессе», — сообщил адвокат Тимур Матвеев.

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В конце августа Долина подала иск на женщину, ставшую обладательницей ее апартаментов. Певица попросила признать сделку купли-продажи недействительной, вернуть деньги и право собственности на элитное жилье. Однако теперь покупательницы квартиры подала встречный иск в Хамовнический суд Москвы. Информация по нему не раскрывается, однако очевидно, что пострадавшая женщина так же заинтересована в том, чтобы недвижимость досталась ей.

Пока идет следствие, детали схемы, при помощи которой ее обманули, Долина не разглашает. Однако речь по всей видимости идет о дипфэйке. На сегодняшний день это самый популярный способ обмана.

Почему мошенники так легко обманывают людей и что такое дипфейки

Дипфейк — методика синтеза изображения или звука, основанная на искусственном интеллекте. С помощью этой технологии можно создавать реалистичные видеоаватары с поддельными лицами или воспроизводить голос любого человека.

Это значит, что мошенники могут позвонить человеку по видеосвязи, а он будет думать, что говорит с кем-то из близких.

«Сейчас уже используют дипфейки, настоящие, как будто бы человек находится в кабинете. Висит российский флаг, создается вот такая государственность лиц, которые к вам обращаются. Это все вранье, никто из государственных служащих звонить по видеосвязи не будет для того, чтобы вас куда-то пригласить и убедить вас, что есть необходимость», — объяснил адвокат Тимур Матвеев.

Если есть малейшее сомнение — лучше положить трубку или попросить перезвонить. Пока еще сгенерированное нейросетью изображение можно отличить — выдают детали.

«Неестественное движение губ, либо минимальная жестикуляция. Например, в дипфейке невозможно жестикулировать перед лицом. Какие-то неестественные поведения рук, вообще тела человека, некорректные тени, то есть бывает так, что вроде вот объект стоит, тень должна быть здесь, а ее там нету», — сообщил эксперт по искусственному интеллекту Андрей Горбунов.

Как банки обязаны защищать своих клиентов

Помочь в борьбе с мошенниками должны банковские нововведения. Теперь сомнительные операции в финансовых организациях обязаны замораживать.

«В случае, если банки заподозрили подозрительный платеж, они будут обязаны приостановить его на срок двое суток», — предупредила Ольга Рудина, специалист департамента информационной безопасности Банка России.

Обманутая мошенниками Лариса Долина продает квартиру в Юрмале

Чтобы банки были заинтересованы, они будут нести ответственность за похищенные у клиента деньги. И неважно, что он сам передал мошенникам информацию из смс или сообщил пароль. Если служба безопасности финансовой организации не отследила и не проверила подозрительный перевод, клиенту вернут все потерянные деньги.