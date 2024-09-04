На Украине объяснили обновление состава правительства необходимостью «усилить государство».

Новым министром иностранных дел Украины вместо подавшего в отставку Дмитрия Кулебы может стать его первый заместитель Андрей Сибига. Об этом рассказал глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства. МИД — Андрей Сибига», — написал он в Telegram-канале.

Арахамия добавил, что в заседании также участвовал президент* Украины Владимир Зеленский. Кроме того, были названы кандидатуры еще восьми новых министров.

В частности, бывший вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина может возглавить министерство юстиции. В свою очередь Ирина Верещук, ранее совмещавшая пост заместителя главы правительства с должностью министра по вопросам реинтеграции, может стать заместителем руководителя офиса президента Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сразу несколько украинских чиновников лишатся должностей.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.