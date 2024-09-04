Поговаривают, даже Кулебе не долго осталось сидеть в кресле министра иностранных дел.

На Украине официальные лица массово уходят в отставку — всего за несколько часов стало известно, что должностей могут оставить по меньшей мере семь человек. Еще один уже уволен.

Речь о Ростиславе Шурме, которого президент* Украины Владимир Зеленский уволил с должности заместителя главы своего офиса. Есть неподтвержденная информация и о том, кто может стать его преемником.

«Ну все, Ростик, пока-пока… Уволили из-за позиции партнеров и откровенной коррупции. Но сколько времени и усилий на это было потрачено… год чтобы все поняли, какой коррупционер пытался управлять экономикой. Вместо (Шурмы — Прим. ред.) назначат нормального человека — (министр по вопросам стратегических отраслей промышленности — Прим. ред.) Александра Камышина», — написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

После этого украинский кабмин потерял сразу двух вице-премьеров. Освободить их от обязанностей попросили занимавшаяся вопросами евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и Ирина Верещук, которая по совместительству была министром реинтеграции страны.

Также за вечер заявления об отставке в парламент направили министр юстиции Украины Денис Малюська, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец и упомянутый выше Александр Камышин.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тоже в ближайшее время может лишится должности — его пост может занять первый заместитель Андрей Сибига.

В свою очередь главком ВСУ Александр Сырский отстранил от исполнения обязанностей начальника штаба командования сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого. СБУ проверит семью офицера на предмет наличия связей с Россией, говорится в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

При этом, как пишут украинские СМИ, премьер-министр Денис Шмыгаль останется во главе правительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.