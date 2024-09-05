В США десятилетний мальчик признался в убийстве экс-мэра и его дочери

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 63 0

People: в США 10-летний мальчик признался в убийстве экс-мэра и его дочери

В США десятилетний мальчик признался в убийстве экс-мэра и его дочери

Фото: www.globallookpress.com / W. G. Allgoewer

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Полиция арестовала несовершеннолетнего и теперь пытается выяснить мотивы зверской расправы.

В США правоохранители арестовали десятилетнего мальчика, который признался в убийстве бывшего мэра города Минден и его дочери. О жутком преступлении сообщил журнал People.

Градоначальник Джо Корнелиус вместе со своей дочерью Кейшой Майлз были найдены мертвыми 1 сентября в своем доме. На телах обнаружили множественные огнестрельные ранения. По данным полиции, при совершении преступления были использованы два разных пистолета. В зверской расправе признался ребенок.

«У нас есть признание, но такие дела очень деликатны. Когда вы имеете дело с ребенком его возраста… В первую очередь мы стараемся понять, был ли мотив и что это был за мотив», — сообщили правоохранители.

Мальчик задержан. Теперь правоохранителям предстоит выяснить мотив преступления. По сведениям правоохранителей, малолетний подозреваемый является родственником экс-мэра, однако не уточнил степень родства.

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В США десятилетний мальчик признался в убийстве экс-мэра и его дочери

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