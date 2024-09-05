«Ему 14 лет»: раскрыта личность парня, устроившего стрельбу в школе Джорджии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Стрельбу в школе в Джорджии открыл 14-летний ученик Колт Грей

«Ему 14 лет»: раскрыта личность парня, устроившего стрельбу в школе Джорджии

Фото: Reuters / Elijah Nouvelage

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Действия несовершеннолетнего преступника повлекли смерти четырех человек.

Правоохранители задержали устроившего стрельбу в школе в американском штате Джорджия. Им оказался 14-летний юноша Колт Грей. Об этом сообщил глава местного отделения ФБР Крис Ози на пресс-конференции.

«Его зовут Колт Грей, ему 14 лет, он учится в этой школе. Он был задержан, ему предъявят обвинения в убийстве и будут судить как совершеннолетнего», — сказал он.

Почему подросток совершил преступление, правоохранители пока не выяснили. Но Ози отметил — преступник сам сдался и начал сотрудничать со следствием.

Стрельба в Джорджии началась утром 4 сентября. В правоохранительные органы поступила информация о нападении на учеников школы вооруженными лицами, полицейские и спецназ сразу прибыли на место. У здания учебного учреждения собрались несколько машин скорой помощи. По предварительным данным, всего в школе учатся около двух тысяч детей.

В результате стрельбы пострадали 30 человек, четыре человека погибли — двое учеников школы и двое преподавателей. Президента США Джо Байдена уже уведомили о трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный открыл стрельбу у ресторана на Патриарших прудах в Москве.

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