«Ему 14 лет»: раскрыта личность парня, устроившего стрельбу в школе Джорджии

Действия несовершеннолетнего преступника повлекли смерти четырех человек.

Правоохранители задержали устроившего стрельбу в школе в американском штате Джорджия. Им оказался 14-летний юноша Колт Грей. Об этом сообщил глава местного отделения ФБР Крис Ози на пресс-конференции.

«Его зовут Колт Грей, ему 14 лет, он учится в этой школе. Он был задержан, ему предъявят обвинения в убийстве и будут судить как совершеннолетнего», — сказал он.

Почему подросток совершил преступление, правоохранители пока не выяснили. Но Ози отметил — преступник сам сдался и начал сотрудничать со следствием.

Стрельба в Джорджии началась утром 4 сентября. В правоохранительные органы поступила информация о нападении на учеников школы вооруженными лицами, полицейские и спецназ сразу прибыли на место. У здания учебного учреждения собрались несколько машин скорой помощи. По предварительным данным, всего в школе учатся около двух тысяч детей.

В результате стрельбы пострадали 30 человек, четыре человека погибли — двое учеников школы и двое преподавателей. Президента США Джо Байдена уже уведомили о трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный открыл стрельбу у ресторана на Патриарших прудах в Москве.