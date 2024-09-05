На ВЭФ рассказали о прогрессе в развитии территорий Дальнего Востока

Меры поддержки региона уже сейчас позволяют говорить о качественном улучшении в части ввода жилья.
Фото: © РИА Новости / Пелагия Тихонова
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В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) выступил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин. Он рассказал, как развиваются территории Дальнего Востока.
По его словам, меры поддержки в регионе уже сейчас позволяют говорить о качественном улучшении в части ввода жилья. Их оказывают Министерство по развитию Дальнего Востока, «ДОМ. РФ», а также Минстрой.
«Еще два года назад, больших игроков, заходящих на работу на стройку Дальнего Востока, а я про федеральных застройщиков, их было один-два», — обратил внимание Стасишин.
Однако сейчас ситуация изменилась, подчеркнул он, ведь география расширяется. Он предположил, что градус конкуренции будет расти и все больше желающих будут бороться за земли, которые позволят обеспечить комплексное развитие территорий.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин на полях ВЭФ назвал слагаемые успеха для Дальнего Востока.
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