В Минстрое сообщили о стабилизации цен на жилье в России

Стабилизация цен на квартиры подтвердилась и расчетами Центра экономического анализа.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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В России стабилизировались цены на жилье, заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).
«Цена метра сегодня - она стабилизировалась, она будет расти по инфляции», — отметил Стасишин.
Он добавил, что стабилизация цен на квартиры подтвердилась и расчетами Центра экономического анализа. И пока оснований для роста цен, как, к примеру, три года назад, нет.
Помимо этого Стасишин рассказал и о развитии территорий Дальнего Востока. По его словам, меры поддержки в регионе уже сейчас позволяют говорить о качественном улучшении в части ввода жилья. Их оказывают Министерство по развитию Дальнего Востока, «ДОМ. РФ», а также Минстрой. При этом он отметил, что градус конкуренции будет расти и все больше желающих будут бороться за земли, которые позволят обеспечить комплексное развитие территорий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия и Индия сотрудничают в вопросе энергетики.
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