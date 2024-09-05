В Минстрое сообщили о стабилизации цен на жилье в России

В России стабилизировались цены на жилье, заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).

«Цена метра сегодня - она стабилизировалась, она будет расти по инфляции», — отметил Стасишин.

Он добавил, что стабилизация цен на квартиры подтвердилась и расчетами Центра экономического анализа. И пока оснований для роста цен, как, к примеру, три года назад, нет.

Помимо этого Стасишин рассказал и о развитии территорий Дальнего Востока. По его словам, меры поддержки в регионе уже сейчас позволяют говорить о качественном улучшении в части ввода жилья. Их оказывают Министерство по развитию Дальнего Востока, «ДОМ. РФ», а также Минстрой. При этом он отметил, что градус конкуренции будет расти и все больше желающих будут бороться за земли, которые позволят обеспечить комплексное развитие территорий.

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