«Синергия между регионами»: на ВЭФ рассказали о деловом партнерстве Индии и РФ

Спикер отдельно подчеркнул важность Дальнего Востока в сотрудничестве с Нью-Дели.

Экономические отношения Индии и России характеризуются стабильным темпом развития по многим ключевым направлениям. Об этом заявил председатель Индийско-российского делового совета, глава Федерации индийских торгово-промышленных палат (FICCI) Трибхуван Дарбари в рамках бизнес-диалога «Россия — Индия» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).

Дарбари обратил внимание на роль Дальнего Востока в сотрудничестве с Индией: на регионы, входящие в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), приходится до 36% всего экспорта в республику. Спикер отметил, что это положительно отражается на развитии индийской экономики и позволило стране увеличить валовой внутренний продукт (ВВП) до 7,2%.

«Синергия между двумя динамично развивающимися регионами представляет собой уникальную возможность экономического роста, (в том числе в сфере — Прим. ред.) энергетики. <…> Она является краеугольным камнем делового взаимодействия», — подчеркнул он.

По словам Дарбари, в Индии в прошлом году показатель импортируемой российской нефти продемонстрировал существенный рост, что, в свою очередь, позитивно отразилось на энергетической безопасности республики.

«Я с удовольствием буду способствовать развитию проектов, которые согласовываются между Индией и Россией», — добавил глава Индийско-российского делового совета.

Также председатель Индийско-российского делового совета высоко оценил транспортный коридор между странами, который позволяет на треть снизить сроки логистики и сильнее укрепить взаимодействие между государствами.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

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