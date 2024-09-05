Приморье станет первым международным регионом для ТОР

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 41 0

Об этом Владимир Путин заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ — 2024).

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2024

Первую международную территорию опережающего развитию (ТОР) планируется создать в Приморском крае. С таким заявлением выступил глава российского государства Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ — 2024).

«Первую международную территорию опережающего развития планируется создать в Приморском крае», — заявил президент Российской Федерации.

Российский лидер также призвал Государственную думу и правительство РФ ускорить работу над законопроектом, который позволить запускать ТОРы.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналист Петр Марченко одним из первых вакцинировался от гриппа на полях ВЭФ.

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