Сезонная защита: журналист Петр Марченко одним из первых привился от гриппа на полях ВЭФ
Журналист Марченко одним из первых привился от гриппа на полях ВЭФ
Фото, видео: 5-tv.ru
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На вакцинацию можно записаться на стенде Роспотребнадзора.
Российский журналист, ведущий телеканал РЕН ТВ Петр Марченко одним из первых получил прививку от гриппа на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
На стенде Роспотребнадзора прививку может получить каждый желающий. Медработник соберет у пациента анамнез и уточнит, когда он в последний раз ставил вакцину от гриппа. Затем человеку измерят давление и уровень кислорода в крови. Только после этого человек сможет привиться.
Каждому, кто получил прививку, будет выдать сертификат о вакцинации.
Стоит отметить, что вакцинация против гриппа стартовала по всей России. Об этом на ВЭФ объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.
В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru передавал слова Пескова об отношениях Путина и прембер-министра Индии Моди.
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