Сезонная защита: журналист Петр Марченко одним из первых привился от гриппа на полях ВЭФ

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 28 0

Журналист Марченко одним из первых привился от гриппа на полях ВЭФ

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ВЭФ-2024

На вакцинацию можно записаться на стенде Роспотребнадзора.

Российский журналист, ведущий телеканал РЕН ТВ Петр Марченко одним из первых получил прививку от гриппа на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На стенде Роспотребнадзора прививку может получить каждый желающий. Медработник соберет у пациента анамнез и уточнит, когда он в последний раз ставил вакцину от гриппа. Затем человеку измерят давление и уровень кислорода в крови. Только после этого человек сможет привиться.

Каждому, кто получил прививку, будет выдать сертификат о вакцинации.

Стоит отметить, что вакцинация против гриппа стартовала по всей России. Об этом на ВЭФ объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru передавал слова Пескова об отношениях Путина и прембер-министра Индии Моди.

Тема:
ВЭФ-2024
5 сент
Путин назвал Дальний Восток флагманом новой экономической реальности
5 сент
Путин: развитие Дальнего Востока — национальный приоритет на весь XXI век
5 сент
«Очевидно»: Песков назвал новые регионы неотъемлемой частью России
5 сент
«Снежный ком»: Песков высказался о нелегитимности власти на Украине
5 сент
«Весьма конструктивные»: Песков об отношениях Путина и Моди
5 сент
«Возможности ограничены»: Песков об участии России в ситуации с Дуровым
5 сент
Выступление Путина на планерной сессии ВЭФ-2024 — прямая трансляция
5 сент
«Это не новость»: Песков о вовлеченности Запада в конфликт на Украине
5 сент
«Нас объединяет очень много»: Песков об отношениях РФ и Монголии
5 сент
На ВЭФ рассказали о необходимости внедрения фильтров для контроля миграции
+15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
88.93
0.32 98.07
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:10
Путин назвал Дальний Восток флагманом новой экономической реальности
9:08
Путин: развитие Дальнего Востока — национальный приоритет на весь XXI век
9:02
Из красавицы в истцы: как распознать хирурга-шарлатана
8:55
Сезонная защита: журналист Петр Марченко одним из первых привился от гриппа на полях ВЭФ
8:30
«Надо повзрослеть»: Ольга Шукшина рассказала об отношениях с сестрой Марией
8:22
«Очевидно»: Песков назвал новые регионы неотъемлемой частью России

Сейчас читают

Артиллерийская гонка: Армения усиленно перевооружается
Выступление Путина на планерной сессии ВЭФ-2024 — прямая трансляция
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака