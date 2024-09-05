Сезонная защита: журналист Петр Марченко одним из первых привился от гриппа на полях ВЭФ

На вакцинацию можно записаться на стенде Роспотребнадзора.

Российский журналист, ведущий телеканал РЕН ТВ Петр Марченко одним из первых получил прививку от гриппа на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На стенде Роспотребнадзора прививку может получить каждый желающий. Медработник соберет у пациента анамнез и уточнит, когда он в последний раз ставил вакцину от гриппа. Затем человеку измерят давление и уровень кислорода в крови. Только после этого человек сможет привиться.

Каждому, кто получил прививку, будет выдать сертификат о вакцинации.

Стоит отметить, что вакцинация против гриппа стартовала по всей России. Об этом на ВЭФ объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

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