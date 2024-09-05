«Так заразительно»: Путин пошутил о смехе Камалы Харрис

Путин назвал заразительным смех Камалы Харрис
Фото: Reuters / Brendan McDermid; 5-tv.ru
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Он также выразил надежду, что она не станет вводить огромное количество санкций против России, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа.
После того, как президентскую гонку в Соединенных Штатах покинул действующий американский лидер Джозеф Байден, «фаворитом» России стала Камала Харрис. С таким заявлением выступил глава российского государства Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).
«У нас „фаворитом“ был Байден, но вот его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддерживать Харрис, значит и мы будем поддерживать. Она так заразительно смеется, что это говорит, что у нее все хорошо», — сыронизировал российский лидер.
Президент России напомнил, что бывший глава США Дональд Трамп ввел столько санкций в отношении России, сколько не вводил ни один его предшественник. Он выразил надежду, что Харрис воздержится от подобных действий. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул - выбор за американским народом и Москва будет его уважать.
В конце июля президент США Джо Байден заявил, что добровольно покидает президентскую гонку. В качестве кандидата от Демократической партии вместо себя он предложил вице-президента Камалу Харрис. Главный противник Байдена Дональд Трамп заявил, что так победить на выборах ему будет даже проще.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.
В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал главную задачу, которая стоит перед Россией сегодня.
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