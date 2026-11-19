Российский лидер подчеркнул, что Москва, Пекин и Вашингтон способны внести значимый вклад в укрепление стабильности в мире.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию трехсторонней встречи
Президент России Владимир Путин выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за организацию первой трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США. Переговоры проходят в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.
В начале встречи Путин отметил, что три страны объединяет не только статус постоянных членов Совета Безопасности ООН, но и ответственность за поддержание международного мира и безопасности. По словам российского лидера, Россия, Китай и США стояли у истоков создания ООН, поэтому на них лежит особая ответственность за сохранение системы международного права и принципов, закрепленных в Уставе организации.
«Прежде всего хотел бы выразить признательность китайской стороне и председателю за организацию сегодняшней встречи, которая проводится впервые в таком составе с участием руководителей трех государств», — сказал Путин.
Российский президент также обозначил круг вопросов, которые предлагается обсудить. В частности, речь идет о глобальных и региональных экономических связях, продовольственной и энергетической безопасности, а также урегулировании региональных конфликтов, включая ситуацию на Украине.
Кроме того, Путин назвал среди общих интересов трех стран противодействие международному терроризму и транснациональной организованной преступности.
«Россия, Китай и США, наши народы способны внести значимый вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире, если будут конструктивно, по-партнерски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов», — подчеркнул президент.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал большой честью свое пребывание в Шэньчжэне и поздравил Си Цзиньпина с успешным проведением саммита АТЭС.
Глава Белого дома подчеркнул историческое значение переговоров, поскольку они стали первой трехсторонней встречей руководителей России, Китая и США. По словам Трампа, у трех государств есть ответственность за поддержание открытого и продуктивного диалога, который влияет не только на их граждан, но и на людей во всем мире.
«Мы действительно пишем историю, встречаясь сегодня, — трое из нас, присутствующих здесь. Нам предстоит многое обсудить, мы уже многое обсудили. Как уже было сказано, мы — три большие страны», — отметил он.
Ранее Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в Шэньчжэне. Российский лидер также встретился с Трампом, после чего помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что главной темой их разговора стала Украина.
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