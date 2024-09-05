Путин: адресные программы поддержки продлят до 2030 года

Благодаря этим мерам поддержки молодежь стала чаще переезжать жить в небольшие населенные пункты.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Адресные программы поддержки, включая «Земского доктора», будут продлены до 2030 года. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).
«Мы уже договорились продлить эти программы до 2030 года и при этом сохранить повышенный двойной дальневосточный коэффициент выплат. Еще одно решение касается программы «Земский работник культуры», — подчеркнул Путин в ходе планерного заседания.
По словам президента, выплаты по программам «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер» были увеличены вдвое для педагогов и врачей, которые переезжают работать в села и поселки Дальнего Востока, — до миллионов рублей, для медицинских работников среднего звена — до одного миллиона.
Российский лидер отметил, что после введения этих единовременных выплат молодые люди в возрасте от 20 до 24 лет стали чаще переезжать в небольшие населенные пункты.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.
В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин высказался о поставках газа в европейские страны.
- 5 сент
- «Не очень понятно»: Путин высказался о действиях Франции в ситуации с Дуровым
- 5 сент
- «Не хотят — не надо»: Путин о поставках газа в Европу
- 5 сент
- «Им Гитлерюгенд придется создавать?» — Путин заявил о колоссальных потерях ВСУ
- 5 сент
- Путин давно не созванивался с представителями США и Европы
- 5 сент
- «Так заразительно»: Путин пошутил о смехе Камалы Харрис
- 5 сент
- «Опасно»: Путин предложил Западу представить последствия ответа РФ на атаки на Курскую АЭС
- 5 сент
- Важный партнер: сотрудничество России и Китая обсудили на ВЭФ
- 5 сент
- Путин: объем экономики Китая больше США, и этот разрыв постоянно увеличивается
- 5 сент
- «Много лет назад»: Путин рассказал о встрече с Дуровым
- 5 сент
- Глава ВТБ спрогнозировал сохранение ключевой ставки на уровне 18% в сентябре
Читайте также
49%
0.32 98.07
0.26
Нашли ошибку?