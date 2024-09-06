«Спи спокойно, Марина»: умерла телеведущая Лазуткина

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Умерла телеведущая Марина Лазуткина

«Спи спокойно, Марина»: умерла телеведущая Лазуткина

Фото: Из открытых источников

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Сердце журналистки остановилось на 62-м году жизни после продолжительной болезни.

В Липецке скончалась телеведущая Марина Лазуткина. Сердце журналистки остановилось на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Информация об этом опубликована на ее личной странице «ВКонтакте».

«Любим, помним, скорбим. Спи спокойно Марина, царство небесное», — говорится в сообщении.

На протяжении десяти лет Лазуткина вела одну из программ на местном телеканале. Чтобы попасть на телевидение, она прошла огромный конкурс. Экстравагантные наряды ей шила мама — модельер по образованию. В 2001 году Лазуткина решила уйти с работы. Но даже после этого не потеряла любовь со стороны аудитории. Манера общения, харизма и нрав Лазуткиной настолько нравились многочисленным зрителям, что они писали ей и просили передать привет близким. На телеканале журналистку называли «лицом компании» и отмечали вклад в развитие регионального телевещания.

В последние годы Лазуткина была ведущей концертов и частных мероприятий в Липецке и Ельце. Когда и где будет похоронена журналистка, пока неизвестно. Липчане уже выразили семье телеведущей соболезнования и поделились воспоминаниями о ней в социальных сетях.

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