«Строго, до копейки»: Лерчек рассказала о разделе имущества после развода

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 74 0

Лерчек и Чекалин после развода поделили имущество

«Строго, до копейки»: Лерчек рассказала о разделе имущества после развода

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Бывшим супругам удалось разрешить эту проблему без скандалов.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек призналась, что в ходе развода ей и ее бывшему супругу Артему Чекалину удалось договориться о разделе имущества без лишних ссор и скандалов. Об этом знаменитость рассказала в своих соцсетях.

«Все пополам строго поделено, до копейки. Половина моих акций „Летик“ я переписала на Артема… Машины мне достались те, которые немного дороже… Разницу тоже учли. Я отдала ему», — рассказала подписчикам Чекалина.

Блогер уточнила, что их совместный дом отошел ее экс-супругу, а квартира, где в данный момент проживают родственники звездной пары, достанется детям Чекалиных. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Артем Чекалин рассказал об отношениях с экс-супругой. По его словам, он пережил настоящий ад. Звездный брак дал трещину во время громкого скандала, когда их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Пара смогла выплатить ФНС задолженность, уголовное дело в их отношении закрыли, однако скандал стал роковым для многолетнего союза блогеров.

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