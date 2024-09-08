Смена кабинета министров, уверены эксперты, задумана ради личной выгоды.

Чем занимаются инопланетяне, когда фронт трещит, денег на оплату войска не осталось, а на носу непреодолимо сложная зима? Кадровой чехардой.

Зеленский решил перетряхнуть министерсткую колоду, поменяв портфели у половины кабмина.

Своего поста лишился даже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Вместо него кресло занял его недавноиспеченный зам Андрей Сибига. И вот что я подумал, глядя на него: у Зеленского явно какие-то комплексы. Он как будто что-то компенсирует, окружая себя людьми, скажем так, габаритными.

Смотрите, был у него руководитель офиса Андрей Богдан, одного роста с Зеленским, только чуть более накаченный — его сменил Андрей Ермак, который на голову выше, КМС по боксу. Был министр обороны, щеголеватый Алексей Резников, его сменил Рустем Умеров, который и в армии не служил и подтягиваться, судя по виду, не умеет. Был спикер рады Разумков — интеллигентный, стандартные 175-180 сантиметров, вместо него теперь Руслан Стефанчук. Начинал карьеру в КВН в команде «Три толстяка». Теперь в их ряду еще глава МИДа Сибига.

Эта команда совсем не выглядит так, что Украина как-то обездолена и в чем-то нуждается. Разве что в диетологе.

Ну, либо они объедают всю остальную страну. А может так оно и есть? Расскажет корреспондент «Известий» Александр Морозов.

«Хочет всех убрать и остаться только первым», — заявляет бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Зеленский зачищает поляну», — уверен бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

«Сколько грабят, растаскивают, народ нищает», — считает председатель совета Ассоциации ветеранов «Альфа» Владимир Березовец.

В тот момент, когда наши бойцы за неделю освободили сразу десять населенных пунктов в Донбассе. Когда одним точным ударом «Искандера» уничтожили сотни специалистов связи ВСУ и НАТО в Полтаве. Когда Сырский с ухмылкой рассказывает американским журналистам, что все идет по плану, секретному и победоносному. Где-то рядом в Киеве летели головы.

Зеленский снова тасует колоду со «слугами народа», в этот раз стопку игральных карт покинули сразу четыре туза и три шестерки. Самым неоднозначным козырем, с которым распрощался нелегитимный президент* Украины, стал Дмитрий Кулеба.

«Он уже долгое время был псом таким гончим», — сообщает бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Можно было бы сказать, загонял добычу, но, скорее, гонялся за деньгами. Ради них водил госсекретаря США Блинкена по барам в Киеве, откровенничал.

Обвинял Варшаву в оккупации исконно украинских земель.

«Знаете ли вы об операции „Висла“ и роли Ольштына? Знаете ли вы о том, что все эти украинцы были насильно изгнаны с украинских территорий?» — вопрошает Дмитрий Кулеба.

Конфузился на весь мир в прямом эфире. Но не справился с задачей — плохо деньги клянчил с иностранных партнеров. Зато со своего государства очень даже успешно. В 2023 году заработал больше всех чиновников на Украине, почти полтора миллиона гривен.

Казалось бы, капля, к тому же в собственности всего лишь квартирка в 53 квадратных метра в Киеве. Но вот — жена, Светлана Павелецкая, и ее тяжелый люкс. На руке — новенькие Rolex, на шее — Cartier, а на пальце — Bvlgari. Все это стоит в несколько десятков раз больше, чем муж в год приносит.

«Посему и десятки яиц для армии стоят как золотые, уже как Фаберже уже скоро будут стоить…» — заявляет председатель совета Ассоциации ветеранов «Альфа» Владимир Березовец.

Знаменитые на весь мир коррупционеры

За тот скандал с яйцами жестко поплатился прежний министр обороны Резников, его отправили в отставку жить в Америку. Главкома Залужного за фронтовые провалы сослали в Лондон. Куда пошлют семь отставных этой недели, пока неизвестно. Министр Юстиции Денис Малюська, аудитор счетной палаты, при котором исчезли три миллиарда гривен, надеется на Германию, недавно он прикупил там роскошную квартиру.

«По коррумпированности Украину реально можно сравнить со странами Африки или, может быть, с самыми коррумпированными странами Латинской Америки. Это вот реальная, системообразующая государственная политика», — заявляет бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Воруют все, по традиции все имущество записывают на родственников.

Трое детей мэра Киева Виталия Кличко закончили Международную школу Гамбурга. Instagram** детей пестрит роскошью, радостью, кутежом и редкими призывами поддержать их страну.

«Они являются широко признанными международными коррупционерами, и Украина обычно занимает первое место в Европе по данному вопросу, хоть где-то, к слову», — заявляет депутат Европарламента Гуннар Бек.

Жены бойцов не раз говорили о поборах в рядах ВСУ. Например, дополнительный магазин к автомату — 750-1000 гривен, десять тысяч — эвакуация с поля боя, 20 тысяч за десять дней отпуска, 70 — за то, чтобы отсидеться в окопе, а не ходить в штыковую.

«Торговля оружием это и продажа интересов Украины. Кстати, они продали землю. „Блэк рок“ владеет где-то 70% пахотных земель. Вы знаете, до чего дошло в деревне после очередных похорон? Председатель сельсовета решил создать новое кладбище, потому что хоронить негде. Ему сказали: нельзя, эта земля вам не принадлежит, это земля ‚Блэк рок"», — рассказывает бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Блэк рок» — это крупнейшая американская инвестиционная транснациональная компания, ее активы исчисляются триллионами долларов.

«Ролексы» для карателей

Похоже, прибыль стала первостепенной и для нового командира нацбата карателей «Волки да Винчи».

Как только он возглавил подразделение, прославившегося своими зверствами, началась богатая жизнь — и все благодаря донатам. Вот подразделение объявило сбор на дорогостоящее снаряжение, и оно вскоре появилось: Rolex — у него, Cartier — у жены.

Вот «волки» салютуют и поднимают патриотический дух украинцев, а вот Филимонов с товарищами в перерыве поднимает обнаженных женщин, жены среди них нет.

В своих соцсетях «волки» держат рубежи на Покровском направлении, командир в это же время держит оборону за границей, куда беспрепятственно ездит с семьей, а главком Сырский анонсирует ужесточение мобилизации.

«Мобилизованные проходят меньший срок подготовки, чем хотелось бы, но динамика на фронте требует, как можно более быстрого призыва новых сил», — заявляет главнокомандующий ВСУ.

Именно поэтому сотрудники ТЦК наконец получили право расстрелять любого, кто откажется от добровольной мобилизации.

И никто во всей этой вакханалии не вспоминает сейчас, что десять лет назад у Незалежной был шанс все это предотвратить. Пятого сентября 2014 года Россия и Украина сели за стол переговоров в Минске.

«Никто не говорил о том, чтобы ущемлять Украину. Какие-то геополитические права, военно-политические права, отторжение территорий, кроме Крыма, никто об этом ничего не говорил», — объясняет председатель совета Ассоциации ветеранов «Альфа» Владимир Березовец.

Но все сложилось иначе: на самой же Украине продолжается круглосуточная узаконенная охота на людей по всей стране.

«Украина пытается остановить русских, чтобы нам не пришлось с ними сражаться. Украинцам не нужны наши солдаты, нужно просто оружие. Украинцы сидят на минералах, стоимостью триллион долларов, которые могут быть полезны для нашей экономики. Поэтому я хочу продолжать помогать нашим друзьям на Украине», — заявляет Линдси Грэм.

Круговорот министров у американской кормушки идет своим ходом, а в зале «95 квартала», с которого выскочил на Банковую Зеленский, сытые люди в дорогих костюмах гомерически хохочут над нежелающими умирать.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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